البنك المركزي الكوري الجنوبي: معدل دخل الفرد تجاوز 31 ألف دولار في العام الماضي

ذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن متوسط دخل الفرد في البلاد قد تجاوز 31 ألف دولار أمريكي في العام الماضي.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مدير الإحصائيات الاقتصادية في البنك المركزي، باك يانج-سو، في ندوة عن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي، القول: "تجاوز متوسط دخل الفرد في العام الماضي حدود 31 ألف دولار، نظرا لنسبة النمو الاقتصادي ونسبة صرف العملات".

وكان متوسط دخل الفرد في عام 2017 قد وصل إلى 745ر29 دولار.

وسبق أن تجاوز متوسط دخل الفرد لكوريا الجنوبية 20 ألف دولار في عام 2006، عندما وصل إلى 795ر20 دولار، إلا أنه استغرق أكثر من 10 أعوام لتجاوز 30 ألف دولار، بسبب تعرض البلاد للازمة المالية العالمية.