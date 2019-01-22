التنسيق الحضاري: كود موحد بالألوان في كل محافظة لطلاء واجهات المبان

كشف المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن تفاصيل العمل على تكليف رئيس الجمهورية بطلاء واجهات المباني، قائلًا إنه سيتم إقرار كود موحد بالألوان التي ينبغي استخدامها في كل محافظة.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الاثنين، أن هناك بعض المباني التراثية أو الأثرية، سيتم الحفاظ على ألوانها الحقيقية، ولن يتم تغيير ألوانها في هذا الإطار.

وأوضح أن محافظات الساحل مثل الإسكندرية، من المقرر أن تأخذ كودًا بالألوان الفاتحة التي تتناسب مع طبيعة المناخ فيها، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى أقاليم، لمراعاة طبيعة المحافظات التي يحتويها كل إقليم.