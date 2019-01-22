اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو بأبطأ وتيرة في ست سنوات

نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بأبطأ وتيرة في ست سنوات العام الماضي، على خلفية تأثير تراجع استثمارات الشركات بشكل كبير على رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وذلك بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي اليوم الثلاثاء.

وشهد اقتصاد البلاد نموا بنسبة 7ر2% على أساس سنوي في عام 2018 ، متباطئا من 1ر3% في العام السابق، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب عن البنك المركزي.

ويعتبر هذا هو النمو الأكثر بطئا على أساس سنوي منذ عام 2012، عندما تباطأت وتيرة النمو لتصل إلى 3ر2%، حسب الوكالة.

وأدى الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي والصادرات إلى النمو ، في حين ظل الاستثمار في الإنشاءات والمرافق في حالة ركود.

وارتفع الاستهلاك إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات بنسبة 8ر2 % في العام الماضي كما ارتفع الإنفاق المالي بنسبة 6ر5 % على أساس سنوي وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2007.

ونمت الصادرات، وهي أكبر داعم لاقتصاد كوريا الجنوبية، بنسبة 4% على أساس سنوي .

وارتفع إجمالي الدخل المحلي بنسبة 1ر1% في العام الماضي، مسجلا أدنى معدل نمو سنوي منذ عام 2008 بسبب الاتجاه التصاعدي لأسعار النفط.

وارتفع الإنفاق المالي بنسبة 1ر3% على أساس ربع سنوي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وهو أكبر ارتفاع منذ الربع الأول من عام 2010.