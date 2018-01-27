رئيس «الطرق والكبارى»: 5 مشروعات جاهزة للافتتاح العام الجارى

63 مليار جنيه تكلفة تطوير الطرق.. والإعلان عن المرحلة الرابعة للمشروع القومى منتصف العام



قال رئيس هيئة الطرق والكبارى اللواء عادل ترك، إن العام الحالى سيشهد افتتاح عدد من المشروعات التى تنفذها الهيئة، مشيرا إلى وجود نحو 5 مشروعات جاهزة للافتتاح، أبرزها طرق تقاطع سيدى كرير ــ صينية برج العرب، وطريق الكافورى ــ برج العرب، وكوبرى وادى حاجول، وكوبرى تقاطع الكيلو 109 على طريق السويس.



وأضاف ترك، فى تصريحات لـ«الشروق»، أمس، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى للطرق، ويجرى حاليا تنفيذ 6 طرق ضمن المرحلة الثالثة بأطوال 919 كيلومترا وتكلفة تصل إلى نحو 11.3 مليار جنيه، وتضم طريق الصعيد الغربى، وربط طريق السويس بنفق الشهيد أحمد حمدى، وطريق ازدواج سوهاج ــ أسيوط، وطريق مرسى علم، ومحور شرق الدلتا، موضحا أن إجمالى تكلفة المشروعات فى المراحل الثلاث، وكذلك تطوير شبكة الطرق تبلغ نحو 63 مليار جنيه.



وأوضح أن مشروع طريق الصعيد الغربى الذى يجرى تنفيذه حاليا من القاهرة إلى أسيوط ينفذ على مرحلتين بتكلفة إجمالية تصل إلى 10.75 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تمتد من القاهرة إلى المنيا بطول 240 كيلومترا وتكلفة 7 مليارات جنيه، ويشمل نحو 20 نفقا و3 كبارى علوية، فيما تمتد المرحلة الثانية من المنيا إلى أسيوط، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذهما خلال 3 سنوات.



وفى سياق متصل، أكد ترك أن المشروع القومى للطرق توجه دولة للحد من التكدس المرورى داخل القاهرة، وإحداث طفرة ملحوظة فى البينة الأساسية للدولة وكذلك زيادة التنمية، منوها بأنه سيتم الإعلان عن المرحلة الرابعة للمشروع القومى للطرق فى منتصف العام الحالى، وكذلك استكمال أعمال التطوير تزامنا مع خطة التنمية الشاملة فى مصر 2030.