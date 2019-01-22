الهيئة العامة لقصور الثقافة تصدر أول ديوان شعر بدوي بعنوان «مرتع الشوق»

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس الاثنين، أول ديوان شعر بدوي للشاعر السيناوي عطالله الجداوي بعنوان "مرتع الشوق".

ويضم الديوان ثلاثين قصيدة تنوعت ما بين قصائد عن الوطن وقصائد الإبل وقصائد أخرى تصور يوميات المواطن البدوي البسيط، وأخرى تناولت الحكم والعبر من بينها قصيدة "مرتع الشوق"، والتي أخذ الديوان منها اسمه.

وفي قصيدة "مرتع الشوق" يقول الشاعر:

"ذيك البرور هى مرتع الشوق"

"ومرابع قوم هم دوم بالصدارة"

"ذيك البرور هى مرتع النوق"

"ترعى البخترى وابو مرارة"

"حبها بالقلب كما الوشم مدقوق"

"حب لديارها مايغير أبد مساره"

جدير بالذكر أن مسيرة الشاعر بدأت منذ سنوات طويلة بمشاركات في مهرجانات مختلفة للتراث بمختلف ربوع البوادي المصرية، كما ترأس نادي أدب البادية، والشاعر عطالله الجداوي حاصل على ليسانس آداب وتربية، ويعمل بمجال التدريس، ويحضر رسالة الماجستير في ترسيخ القيم التربوية للتراث السيناوي وتفعيلها لخدمة العملية التعليمية.