الثلاثاء 22 يناير 2019 4:58 ص القاهرة القاهرة 11.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
النتـائـج تصويت

وفاة 34 جزائريا اختناقا بالغاز منذ بداية يناير

الجزائر - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 22 يناير 2019 - 4:06 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 22 يناير 2019 - 4:06 ص

كشف مسؤول في جهاز الدفاع المدني في الجزائر، عن وفاة 34 شخصا توفوا جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكاربون منذ بداية يناير الحالي.

وقال النقيب نسيم برناوي، رئيس مكتب الإعلام والتوجيه بجهاز الدفاع المدني في برنامج للإذاعة الجزائرية الحكومية الاثنين، إن 285 شخصا نجوا من موت محقق بعدما جرى إسعافهم.

ونوه برناوي، إلى ارتفاع عدد الضحايا مقارنة بعام 2018 الذي تم تسجيل فيه 21 وفاة.

ويعزو المختصون هذه الظاهرة إلى سوء استعمال أجهزة التدفئة وسخانات المياه.

ودعت وزارة الصحة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من خلال التهوية المستمرة للمنازل، وكذا الاعتماد على صيانة وتركيب أجهزة التدفئة من طرف مختصين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك