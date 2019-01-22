وفاة 34 جزائريا اختناقا بالغاز منذ بداية يناير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف مسؤول في جهاز الدفاع المدني في الجزائر، عن وفاة 34 شخصا توفوا جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكاربون منذ بداية يناير الحالي.

وقال النقيب نسيم برناوي، رئيس مكتب الإعلام والتوجيه بجهاز الدفاع المدني في برنامج للإذاعة الجزائرية الحكومية الاثنين، إن 285 شخصا نجوا من موت محقق بعدما جرى إسعافهم.

ونوه برناوي، إلى ارتفاع عدد الضحايا مقارنة بعام 2018 الذي تم تسجيل فيه 21 وفاة.

ويعزو المختصون هذه الظاهرة إلى سوء استعمال أجهزة التدفئة وسخانات المياه.

ودعت وزارة الصحة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من خلال التهوية المستمرة للمنازل، وكذا الاعتماد على صيانة وتركيب أجهزة التدفئة من طرف مختصين.