قال المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، إن الصحف تواجه أزمة محتوى، مشيرًا إلى وجود القرّاء رغم قلة أعدادهم،ولكن سيزيد هذا المعدل مع الاهتمام بالعملية التعليمية وتطوير المحتوى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «المصري أفندي» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، مع الإعلامي محمد علي خير، مساء الإثنين، أن القراءة في حالة ارتفاع طفيف بين فئة الشباب، في الوقت الذي تتراجع فيه بشكل مهول بين أوساط الكبار، حسب قوله.

وتابع: «الطفرة الإلكترونية أثرت بشكل إيجابي على حالة القراءة، فالآن إصدار الكتب أسهل بكثير من الماضي، فضلا عن زيادة النقاشات حول الكتب وسهولة الترويج لها».

وأوضح أن عدد القرّاء بين الشباب ليس مُرضيًا؛ مشددًا على ضرورة دعم المكتبات العامة واشتراك الناشر في طباعة وتقديم الكتاب المدرسي والجامعي تحت إشراف وتنسيق من وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

وأشار إلى الميزانية المخصصة للمكتبات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 10 سنوات، والتي كانت مُقدرة آنذاك بـ15 مليار دولار في العام الواحد، مؤكدًا ضرورة توفير ميزانية ملائمة للمكتبات العامة وتدريب الأمناء والموظفين بها.

وتنطلق الدورة الـ50 من معرض القاهرة الدولي للكتاب رسميًا في الثاني والعشرين من يناير الجاري، أما الافتتاح الجماهيري سيكون في الثالث والعشرين، وذلك بمقر أرض المعارض الجديدة، في التجمع الخامس، خلف مسجد المشير طنطاوي.