الرئيس المولدوفي يأمل بلقاء بوتين الأسبوع المقبل

أعرب الرئيس المولدوفي، إيجور دودون، أمس الاثنين، عن أمله بالاجتماع مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع المقبل، لمناقشة جدول الأعمال الثنائي ومشكلة عبور السلع المولدوفية إلى روسيا عبر أوكرانيا.

وقال دودون في مقابلة نقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية مقتطفات منها، "على سبيل المثال، هناك مشكلة عبور السلع المولدوفية إلى روسيا عبر أوكرانيا، واتفقنا مع القيادة الروسية على حلها. واتفقنا على الاجتماع مع فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل لمناقشة جدول أعمالنا الثنائي"، مشيراً إلى أن لديه، وعلى وجه الخصوص، عدة اجتماعات مقررة في روسيا الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من القضايا.

وأوضح الرئيس المولدوفي أن العديد من السلع الأساسية المولدوفية قد تم حظر تصديرها إلى روسيا، وأردف قائلاً بهذا الصدد "قبل زيارتي إلى روسيا، سيتم التوصل إلى حل قانوني للمشكلة، وخلال الزيارة سنقرر الخيار الذي سيتم تبنيه".

يذكر أنه في الأول من يناير 2019، ألغت روسيا لمدة نصف عام الرسوم المفروضة على استيراد عدد من السلع من مولدوفا.