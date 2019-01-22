وزير الزراعة: تخصيص أكفأ الكوادر لبحث شكاوى المواطنين خلال 48 ساعة

أبو ستيت وقيادات الوزارة يلتقون بمدير منظومة الشكاوى الحكومية لبحث زيادة التعاون وحل مشكلات المواطنين

عقد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا، مع الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بحضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة، لبحث زيادة التعاون والرد علي شكاوي المواطنين الخاصة بالزراعة.

وأكد أبوستيت، حرص وزارة الزراعة على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وربط جميع الجهات التابعة للوزارة إلكترونيا بالمنظومة، بما ييسر استقبال الشكاوى وفحصها والرد عليها إلكترونيا تنفيذاً لقرارى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

وشدد الوزير على أهمية متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإستجابة للشكاوى بكل جهة من الجهات التابعة للوزارة والمرتبطة إلكترونيا بالمنظومة، بما يساهم فى الإرتقاء بمستوى رضا المواطن.

ووجه الوزير بسرعة فحص الشكاوى التى تستقبلها الوزارة من خلال المنظومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها خلال 48 ساعة، مع تخصيص أكفأ الكوادر بجميع القطاعات الجهات والمديريات التابعة للوزارة للتعامل مع الشكاوى، وربطها بخدمة المواطنين على أن تتبع مكتب الوزير مباشرة.

من جهة أخرى، قال مدير منظومة الشكاوى، إن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة فعالية المنظومة خاصة على مستوى الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية ذات الثقل، ومناقشة مؤشرات الأداء والعمل على سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين والحد من أسبابها.

وأشار الرفاعي إلى أهمية الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة مع امتداد خدماتها المتنوعة لكافة ربوع الجمهورية، واتساع حجم التعاملات اليومية للوزارة بقطاعاتها المختلفة مع المواطنين، وهو ما يستوجب سرعة الإستجابة للشكاوى ضمن جهود الحكومة للإرتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الرفاعي استمرار استقبال شكاوى المواطنين على المنظومة من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة والخط الساخن لمجلس الوزراء وإدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالجهات الحكومية، واستمرار التنسيق مع القيادات والزيارات الميدانية، وتنفيذ ورش العمل بمشاركة أعضاء فرق العمل المتصلة بالمنظومة، والتى تعمل جميعها من أجل خدمة ورضا المواطن.