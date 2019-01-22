رئيس «الرقابة المالية»: نبحث تنظيم نشاط منح المطورين العقاريين تسهيلات في السداد للعملاء

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة تبحث حاليا وضع آليات لتنظيم وتقنين عملية منح المطورين العقاريين والشركات العقارية تسهيلات في التمويل والسداد للعملاء مقابل شراء الوحدات السكينة والتجارية والإدارية.

وأضاف عمران، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذي عقده للإعلان عن التقرير السنوي للأنشطة المالية غير المصرفية اليوم الثلاثاء، إن قيام المطورين العقاريين بمنح تسهيلات في سداد أقساط الوحدات، بعد تسليمها للعملاء يقع تحت نشاط التمويل العقاري وبالتالي يخضع الإشراف عليه لهيئة الرقابة المالية.

وأشار إلى أن الهيئة تدرس حاليا التجارب الدولية في هذا المجال، وستبحث آليات الإشراف على عمليات التمويل والتسهيل في السداد التي تقدمها شركات التطوير العقاري مع المطورين العقاريين للوصول إلى أفضل الممارسات.