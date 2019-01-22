

تراجعت أسعار النفط العالمية في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، متأثرة بتراجع نمو الاقتصاد الصيني - ثاني أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم - ليسجل أضعف مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية، ليعكس ذلك تراجع الطلب المستقبلي للوقود.

وهبطت العقود الآجلة لخام (برنت) تسليم شهر مارس المقبل بنسبة 2.03% مقارنة بتعاملات أمس؛ لتصل إلى 52.71 دولار للبرميل.

وأظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها المكتب الوطني للإحصاء الصيني أمس تراجع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6.4% مقارنة بـ6.5% في الربع الثالث من 2018، وهو أضعف مستوى للنمو منذ الأزمة المالية العالمية، كما انخفض النمو السنوي بنسبة 6.6% مقارنة بـ 6.8% في عام 2017، ما يعد أبطأ وتيرة للنمو الاقتصادي الصيني منذ ثلاثة عقود.

ويتوقع المحللون استمرار تراجع نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي أيضا ليبلغ 6.3% فقط في اقتصاد يساهم في ثلث الاقتصاد العالمي.