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يعقد المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي اجتماعهم السابع غدا الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

يعقد الاجتماع برئاسة مشتركة من كل من السودان - الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري - ورئيسة اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأفاد بيان أصدرته الجامعة اليوم بأن المندوبين الدائمين وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي سوف يناقشون القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بشكل خاص على القضية الفلسطينية وسبل دفع عملية السلام بشأنها، وتطورات الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا، بالإضافة الى مكافحة الإرهاب، ومسائل الهجرة واللاجئين والنازحين، وكذلك إيران.

وأضاف البيان أنه سيتم التأكيد على أهمية العمل سويا لمواجهة التحديات المشتركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تهدد استقرار منطقتهم المشتركة.

كما رحبوا بتوسيع الشراكة العربية الأوروبية باعتبارها استجابة إقليمية ملائمة،وفي هذا الصدد سيرحب الجانبان بعقد الاجتماع الوزاري الخامس المشترك يوم 4 فبراير 2019، في بروكسل والقمة العربية الأوروبية الأولى يومي 24-25 فبراير المقبل، بجمهورية مصر العربية.