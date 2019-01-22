استعداداً لبطولة الأمم الافريقية ٢٠١٩- وزير الشباب والرياضة يتفقد ستاد السويس

تفقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ستاد السويس الرياضي، استعداداً لبطولة الأمم الافريقية والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية يونيو القادم .

وتفقد وزير الشباب والرياضة جميع ارجاء ستاد السويس للوقوف علي اخر المستجدات والتجهيزات التي تتم داخل الاستاد، حيث تفقد الوزير ارضية ملعب الاستاد، وغرف خلع الملابس ، والمقصورة الرئيسية، وغرفة الكاميرات ، والمدرجات.

واوضح الدكتور أشرف صبحي ان البطولة جاءت في وقت تتسلم فيه مصر الاتحاد الافريقي لعام ٢٠١٩ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبيناً أن القيادة السياسية مهتمة بالقارة الافريقية وشعوبها وتسعى لتعزيز العلاقات مع الاشقاء الافارقة .

قال وزير الشباب والرياضة: " أرسلنا لجنة لإتمام مسح لاستاد السويس والوقوف علي متطلباته ، وستاد السويس حديث ولديه مقومات لاستقبال البطولة ، ونتواجد للوقوف علي ارض الواقع علي متطلبات الاستاد من حيث التطوير ليواكب هذا الحدث الهام، ولدينا ثقة في ان ستاد ومحافظة السويس سيكونا علي استعداد لتلبية طموحات الشعب المصري"