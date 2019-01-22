تباطأت محاولات إنقاذ طفل يبلغ من العمر عامين بعد سقوطه فى بئر عميقة جنوب إسبانيا منذ ثمانية أيام، بعد ارتطام أداة الحفر المستخدمة ببقعة صخرية.

تواصلت جهود عمال الإنقاذ للوصول إلى الطفل الذى سقط فى بئر يبلغ عرضها 25 سنتيمترا، ويصل عمقها إلى 100 متر أثناء تنزه عائلته فى أرض خاصة فى توتالان فى ملقا، وكان من المقرر بدء حفر نفق أول لإنقاذ الطفل الجمعة الماضية، ولكن تم التأجيل بسبب حالة الطقس والسطح الذى سيتم التعامل معه.

يأمل المسئولون فى العثور على الطفل حيا ولكن العملية مازالت مستمرة، ولم يحدث تواصل مع الطفل خولين روزيلو، ويأمل الخبراء فى الوصول إلى الطفل عن طريق حفر نفق أفقى إلى المكان الذى يعتقدون أنه محاصر فيه، كما يأمل رجال الإنقاذ فى العثور عليه على عمق 72 مترا، حيث عطل انسداد فى التربة جهود إنقاذه.

واجتذبت الحادثة اهتماما فى أنحاء البلاد حيث ذكرت تقارير إعلامية أن والدى الطفل فقدا ابنا آخر كان يبلغ من العمر ثلاثة أعوام إذ توفى فجأة أثناء السير على شاطئ قريب من توتالان فى عام 2017، وقدم أهالى مدينة توتالان دعما لأسرة الطفل، وخرجوا فى تظاهرات حاملين لافتات تحث المسئولين على بذل الجهد للاستمرار فى عملية الإنقاذ.