عبد العال يهنئ السيسي بعيد الشرطة و«ثورة يناير التي قادها شباب أطهار»

بعث رئيس مجلس النواب علي عبد العال، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد الشرطة، وثورة 25 يناير.

وجاء في نص البرقية: «يطيب لي ونحن نحتفى بذكرى شهداء الشرطة الأبرار فى الخامس والعشرين من يناير أن أتقدم إليكم باسمى واسم نواب الشعب، بخالص التهنئة القلبية بهذه الذكرى الطيبة التي تمثل يوماً تاريخياً مجيداً، نتذكر فيه رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فدفعوا أرواحهم ثمناً غالياً فداء للوطن وحماية لترابه المقدس ضد المحتل الإنجليزي الغاشم».

وأضاف عبد العال: «نثمن غالياً جهود رجال الشرطة الأبطال الذين حملوا أمانة تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على الشرعية الدستورية، وأمن الوطن واستقراره، وتعقب صور الجريمة، ومواجهة مخاطر الإرهاب، ولا يزالون يدفعون أرواحهم الذكية حتى الأمس القريب فداء للوطن، كى يعيش فى أمن وأمان، فتحية لشهداء الواجب، أبطال العزة والكرامة».

وواصل رئيس مجلس النواب في نص البرقية نفسها، مخاطبًا السيسي: «كما نتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية باحتفال مصر فى اليوم ذاته بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التى قادها شباب أطهار واحتضنتها جموع شعبنا العظيم، المؤمن بتراثه، المتطلع لمستقبل أفضل وساندها جيش الشعب وصححت مسارها الجماهير الغفيرة التي خرجت في الثلاثين من يونيه، وحماها جيش الشعب وشرطته الوطنية ممن أرادوا اختطاف هويتنا لتستكمل مصر بقيادتكم مقومات دولة عزيزة بمؤسساتها الوطنية، نعيش فيها جميعاً وتعيش فينا».

وختم عبد العال البرقية بالقول: «تحية لشهداء الثورة الأبرار، وحمى الله شعب مصر ووقاكم من كل سوء».

كما بعث عبد العال ببرقية مماثلة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لتهنئته بعيد الشرطة.

وجاء في البرقية: «يطيب لنا أن نهنئكم بذكرى عيد الشرطة، الذي نتذكر فيه ونخلد شهدائنا من رجال الشرطة الأبرار، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من لقى ربه ومنهم من ينتظر، الذين جعلوا الولاء للوطن أغلى وأسمى من الحياة».

وأضاف عبد العال: «لقد قدم أبطال الشرطة أرواحهم من قبل فداء للوطن، وحماية لترابه المقدس ضد المحتل الإنجليزي، ويتواصل عطاؤهم اليوم، ولا يزال، وفاء للعهد والقسم، عيونهم ساهرة لا تنام لنحيا نحن، ونبني مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة».

وزاد رئيس مجلس النواب: «تحية من القلب لأطهر الشهداء، وأشجع الرجال، الذين أثبتوا أنهم سياج الأمن والأمان، فافتدوا الوطن بأرواحهم وهم يطاردون أعداء الحياة، المفسدون في الأرض الذين يستبيحون سفك الدماء، وتحطيم كل القيم النبيلة. نسأل الله العلي القدير أن يسكن شهداء الواجب فسيح جناته، وأن ينزلهم منازل الصديقين والأبرار. حمى الله شعب مصر من كل سوء».