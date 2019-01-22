محافظ جنوب سيناء يكرم مجموعة من الموظفين ومديري العموم المحالين للتقاعد

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كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عددا من مديري العموم المحالين لسن التقاعد والمنقولين لمحافظات أخرى، مقدما الشكر لهم على جهودهم خلال فترة العمل وتفانيهم لإحداث تنمية حقيقية على أرض المحافظة.

كما كرم المحافظ أعضاء مبادرة "سيناء في قلب مصر"، التي شنتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية للمدن بمشاركة الطلاب والطالبات بجميع المراحل التعليمية.

وهدفت المبادرة إلى تجميل وتزيين الميادين من خلال رسم لوحات فنية وتابلوهات مرتبطة بالتراث السيناوي.

كما كرم فودة أيضا عددا من موظفي إدارة الموازنة بالديوان العام ومجموعة من أبطال المحافظة في المصارعة والملاكمة.