نائلة جبر: مصر أعدت أول قانون ضد المهربين في الشرق الأوسط

•ضبط الحدود سبب رئيسي في القضاء على الهجرة غير الشرعية

•مبادرة «حياة كريمة» تواجه قضية الإتجار بالبشر



قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن مصر أعدت أول قانون في منطقة الشرق الأوسط يضع عقوبات رادعة ضد المهربين ومكافحة الإتجار بالبشر منذ عام 2010.

وأضافت في لقائها ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أمس الاثنين، أن هذا القانون بعكس مصداقية مصر أمام دول العالم التي تنظر إليها، متابعة: «مصر لديها قانون ولجنة وطنية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية».

وأوضحت أن ضبط الحدود، والهيئة الوطنية التى تعتبر آلية التنفيذ كونها تضم 26 وزارة سببًا رئيسيًا في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة على وضع الهيئة استراتيجية وطنية تعمل منذ 2016، وتتسق مع الاستراتيجية التنموية للدولة.

وأعربت عن سعادتها بالسياسات الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، لافتة إلى مبادرة «حياة كريمة» لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.