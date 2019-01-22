عمرو أديب: لابد من حوار مجتمعي لتغيير اسم العاصمة الإدارية

• تسميتها بأسماء فرعونية أو تاريخية على سبيل المثال، «رع» أو «آمون»



قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لابد من إنشاء حوار مجتمعي لتغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة، معقبًا: «القاهرة العاصمة بيتقال عليها مصر، وأنت مسافر من أي مكان رايح فين رايح مصر»

وأضاف في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنه يمكن تسميتها بأسماء فرعونية أو تاريخية على سبيل المثال، «رع» أو «آمون»، متابعًا: «عملنا محطات مترو الأنفاق باسم الملك رميسيس، وباسم الشهداء والرؤساء السابقين، محطة التحرير، ومحمد نجيب، والسادات».

وأوضح أنه يجب إشراك المصريين في اقتراح اسم جديد للعاصمة الإدارية، موضحًا أنه مستعد لكتابة 100 مقترح لأسماء جديدة.