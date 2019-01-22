عبد الستار صبري: مورينيو يكره النجوم

أكد عبد الستار صبري، نجم منتخب مصر السابق أن جوزيه مورينيو، مديره الفني السابق في بنفيكا البرتغالي رفض تواجده في صفوف الفريق.

وقال عبد الستار في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد :"مورينيو أتى لتدريب بنفيكا عندما كنت في صفوف الفريق، كان مترجم فقط ولا يحب النجوم ويريد دائمًا "كسرها"، هذا طبعه".

وأضاف :"مورينيو أكد في المؤتمر الصحفي عندما انضم لبنفيكا أنه لا يصح أن يكون نجم الفريق من إفريقيا".

واستكمل :"مورينيو أخطرني أنه سيقوم بتغيير الخطة بشكل لا يناسبني، وبدأت المشاكل، كان مدرب بلا أي خبرة وكان سعيدًا بتدريب فريق كبير مثل بنفيكا".