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رئيس البرازيل: حماية البيئة يجب ألا تعطل جهود التنمية الاقتصادية

جاير بولسونارو
جاير بولسونارو
دافوس (سويسرا) - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 22 يناير 2019 - 6:00 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 يناير 2019 - 6:00 م


صرح رئيس البرازيل، جاير بولسونارو، اليوم الثلاثاء، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية بأن الحفاظ على البيئة يجب ألا يعطل جهود تنمية الاقتصاد البرازيلي.

وقال الرئيس اليميني المتشدد: "يجب عدم الاهتمام بأحدهما أكثر من الآخر"، دون أن يكرر تعهداته السابقة بشأن استغلال الامكانيات الاقتصادية لغابات الأمازون المطيرة.

وخلال أول ظهور له في المحافل الدولية منذ توليه الرئاسة في بداية العام، تعهد بولسونارو بفتح الاقتصاد البرازيلي أمام العالم الخارجي، ومساعدة الشركات عن طريق الحد من البيروقراطية وخفض الضرائب ومكافحة الفساد.

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