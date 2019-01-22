وزير إسرائيلي يهدد الأسد: ستكون ونظامك في دائرة الخطر إذا فعلت ذلك!

هدد يوفال شتاينتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، الرئيس السوري بشار الأسد، في حال استمرار الوضع كما هو عليه الآن وسماح دمشق للقوات الإيرانية على أراضيها بتنفيذ الهجمات على إسرائيل.

وقال شتاينتس، في تصريحات صحفية تعليقا على الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا أمس الاثنين: "في حال سمح الأسد للقوات الإيرانية بتنفيذ الهجمات على إسرائيل، سيجد نفسه ونظامه في دائرة الخطر، فلا يمكن أن نعيش بوضع تهاجم فيه إيران إسرائيل من سوريا والأسد يجلس بهدوء في قصره"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف شتاينتس: "أنا على ثقة بأنه يوجد في إيران سجال داخلي حول ما إذا كان مجديا لهم دفع الأثمان أمام الصرامة التي تبديها إسرائيل، وأحيانا بمثل هذه التصريحات نتخطى الخطوط الحمراء ونكون أكثر صرامة".

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن ما قامت به إسرائيل من تغيير نهجها وكسر صمتها على الغارات التي تشنها على سوريا يخدم تل أبيب. وتابع: "إسرائيل تشن حربا نفسية على الرأي العام الإيراني، وشكك في قدرة السلطات السورية على مواصلة استيعاب الغارات الإسرائيلية".

وردا على ما تتعرض له الحكومة الإسرائيلية من انتقادات "من الواضح أن منتقدينا غير قادرين على الاعتراف بأن الحملة لوقف الاندماج الإيراني في سوريا هي واحدة من أنجح الحملات في تاريخ إسرائيل"، مضيفا أن "هناك عددًا من الصواريخ والميليشيات (الإيرانية) في سوريا، لكنهم لم ينجحوا في بناء هيكل عسكري كبير".