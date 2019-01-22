محافظ القليوبية يترك منصة مؤتمر التعليم العالى بجامعة بنها لتحية أستاذه

في لفتة طيبة، ترك الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، المنصة التي يجلس عليها، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي، ونزل وسط الحضور؛ لتحية أستاذه في جامعة بني سويف، وهو الدكتور محمد البتانوني الذي كان عميد الكلية في وقت وجود المحافظ كأستاذ بها.

وقال المحافظ "أستاذي وأدين له بالكثير، ومن غير المقبول أن أعرف أنه هنا ولا أقوم بتحيته".

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القليوبية، وبحضور الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والعديد من خبراء التعليم العالي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في المؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي.