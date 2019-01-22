جامعة الإسكندرية تعلن مشاركتها في المنتدى العالمي للتعليم والبحث العلمي



قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إن الجامعة ستشارك في المنتدى العالمي للتعليم والبحث العلمي، والمقرر عقده في الفترة من 4: 6 أبريل المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض مراكز التميز في الجامعات المختلفة والتي لها صدى متميز على المستويين المحلي أو الدولي، فضلاً عن حصر البرامج الدراسية والمسابقات العالمية التي شاركت فيها الجامعة، وكذلك الباحثين المتميزين بها.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة، الذي وافق على المقترح المقدم من كلية الطب، بأن تكون جامعة الإسكندرية هي الراعي الطبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019؛ لتقديم جميع الخدمات الطبية للفرق المشاركة والوافدين.

كما وافق المجلس على المقترح المقدم من كلية الزراعة؛ لتفعيل إنشاء مركز دراسات النمل الأبيض؛ نظرًا لخطورته على الثروة العقارية بالإسكندرية، بالإضافة إلى الموافقة على القواعد العامة لبرنامج الماجستير المهنية بنظام الساعات المعتمدة.

وخلال الاجتماع، أحيط المجلس علمًا بقرار مجلس الدراسات العليا بشأن البدء بالعمل بالقواعد العامة بلائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة في فصل الربيع 2019 على الطلاب الجدد، بالإضافة إلى الموافقة على مد فترة التقدم للالتحاق بالدراسات العليا (دبلوم-ماجستير- دكتوراة) بجميع كليات ومعاهد الجامعة لفصل الربيع 2019 حتى نهاية يناير الجاري.

وأشار المجلس إلى تفعيل دور المطبعة في تولي عملية طباعة الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراة)، وتغليفها لطلاب الجامعة بأسعار مخفضة بالإضافة إلى المجلات العلمية بالجامعة.

ووافق المجلس على تجديد مذكرة اتفاقية التعاون بين الجامعة وجامعة ننغشيا بالصين، بالإضافة إلى موافقته على مذكرة التفاهم بين الجامعة ومجموعة إياك للاستثمارات والدراسات، ومذكرة التفاهم للتعاون العلمي والثقافي مع جامعة الفلوجة بالعراق، ومذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.