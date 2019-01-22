وزير الاتصالات يشهد فعاليات مؤتمر «مهارات ومواهب عصر الذكاء الاصطناعي»



شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، اليوم الثلاثاء ، فعاليات مؤتمر "مهارات ومواهب عصر الذكاء الاصطناعي" الذي ينظمه ويستضيف فعالياته معهد تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع قطاع الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات التابع للمجلس الأعلى للجامعات.

وناقش المؤتمر، الذي استمر يوما واحدا - الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في المعهد لتحسين وتطوير مهارات خريجي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بالتنسيق مع الجامعات ومعاهد التدريب المصرية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الكليات المتخصصة خاصة كليات علوم الحاسب في نظرية المحتوى والمهارات.

وأكد الوزير - في كلمته خلال المؤتمر - أهمية إعداد كوادر شابة تكون مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات العالمية المتلاحقة في المجال التكنولوجي.. مستعرضاً المبادرات والمشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لبناء قدرات النشء والشباب من خلال منظومة التدريب التقليدية والتدريب الرقمي مثل مبادرة "وظيفة تك" ، المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل NTL"، مع التركيز على ربط احتياجات الصناعة بالبرامج التدريبية التي توفرها الوزارة لتوفير البرامج التدريبية التي يتطلبها سوق العمل من تقنيات متخصصة منها الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين " قاعدة بيانات "، الأنظمة المدمجة، والألعاب الرقمية.

وشهد طلعت، خلال فعاليات المؤتمر، توقيع بروتوكول تعاون "آفاق" بين معهد تكنولوجيا المعلومات وقطاع الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات التابع للمجلس الأعلى للجامعات الذي يهدف إلى تنفيذ برامج ومعسكرات تدريبية صيفية لطلاب كليات الحاسبات والمعلومات في مجالات تنمية المهارات الشخصية والإدارية مثل إدارة المشروعات ،الالقاء والعرض ، إدارة الوقت ،التوعية بمستجدات المسارات المهنية والوظيفية وغيرها من المهارات اللازمة لسوق العمل، وينص البروتوكول على البدء في تدريب 5 آلاف شاب بداية من الصيف المقبل على أن يتم زيادة هذا العدد خلال الأعوام اللاحقة.

من جانبها، أشارت رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات الدكتورة هبة صالح ، إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على أفضل الممارسات في الذكاء الاصطناعي من خلال الاطلاع على أفكار وآراء كبار خبراء صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشأن الارتقاء بمستوى الخريجين، وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم للحصول على الوظائف التي تناسب مؤهلاتهم، كما سيتم إعداد التوصيات، لوضع المقترحات المقدمة في صورتها النهائية، للبدء في تطبيقها في كليات ومعاهد قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية.

تضمنت فعاليات المؤتمر عددا من ورش العمل التي ناقشت بالتفصيل عدة محاور أساسية كالمنظور الأكاديمي لتنمية مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متطلبات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواهب الغد، أفضل الممارسات الأكاديمية في تحسين التعليم العالي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التكنولوجيات المتقدمة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

حضر المؤتمر الدكتور جمال درويش رئيس لجنة قطاع الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي السابق، الدكتور حسام عثمان مدير مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال نائب رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، الدكتور أحمد طنطاوي استشاري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين الأكاديميين المعنيين بتنمية مهارات الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن المؤتمر تم انعقاده تحت رعاية ومشاركة عدة شركات عالمية تعمل في مصر وهي شركة (IBM)، وشركة سيسكو، وجمعية اتصال.