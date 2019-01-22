مقتل أكثر من 3300 شخص في حوادث سير بالجزائر 2018

أظهرت حصيلة رسمية للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، أن 3310 اشخاص لقوا حتفهم في 23024 حادث سير في الجزائر خلال عام 2018.

وسجلت الحصيلة التي نشرت اليوم الاثنين، إصابة 23570 شخصا، ورغم ذلك لوحظ انخفاض في عدد القتلى بـ04ر9 بالمئة، وعدد الجرحى بـ24ر10 بالمئة، وكذا عدد الحوادث بـ04ر8 بالمئة مقارنة بما تم تسجيله في عام 2017.

كان 3639 شخصا قد قتلوا واصيب36287 آخرون بجروح متفاوتة في 25038 حادث سير خلال 2017.

وكشفت ارقام المركز الجزائري للوقاية والأمن عبر الطرق، أن الافراط في السرعة يبقى العامل الرئيسي بنسبة 30 بالمئة في حوادث السير التي تقع أغلبيتها بين الساعة السادسة مساء ومنتصف الليل.