يقيم المنشد الديني علي الهلباوي حفلاً غنائيًا يوم 14 فبراير المقبل بساقية الصاوي في السابعة والنصف مساءً. ويقدم الهلباوي بمصاحبة فرقته للإنشاد الصوفي، خلال الحفل، باقة من أشهر أعماله من الإبتهالات والقصائد الصوفية.

علي الهلباوي هو منشد وملحن ينتمي لعائلة فنية فوالده المنشد الديني الشيخ محمد الهلباوي، وبدأ الغناء وعمره 17 عاما في فرقة "الهلباوي" ثم انفصل تدريجيا عنها حتى أصدر ألبومه الخاص، الذي يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد، كما أنضم مؤخرا إلى مجلس إدارة نقابة الإنشاد الديني.