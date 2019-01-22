الثلاثاء 22 يناير 2019 7:47 م القاهرة القاهرة 16°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
النتـائـج تصويت

14 فبراير.. علي الهلباوي يحيي حفلا بساقية الصاوي

سامي ميشيل
نشر فى : الثلاثاء 22 يناير 2019 - 7:46 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 يناير 2019 - 7:46 م

يقيم المنشد الديني علي الهلباوي حفلاً غنائيًا يوم 14 فبراير المقبل بساقية الصاوي في السابعة والنصف مساءً. ويقدم الهلباوي بمصاحبة فرقته للإنشاد الصوفي، خلال الحفل، باقة من أشهر أعماله من الإبتهالات والقصائد الصوفية.

علي الهلباوي هو منشد وملحن ينتمي لعائلة فنية فوالده المنشد الديني الشيخ محمد الهلباوي، وبدأ الغناء وعمره 17 عاما في فرقة "الهلباوي" ثم انفصل تدريجيا عنها حتى أصدر ألبومه الخاص، الذي يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد، كما أنضم مؤخرا إلى مجلس إدارة نقابة الإنشاد الديني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك