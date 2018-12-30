هيدرسفيلد يطلب ملخصات مشاركة رمضان صبحي مع الأهلي

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كشف نادر شوقي وكيل اعمال رمضان صبحي صانع لعب النادي الأهلي عن طلب نادي هيدرسفيلد الإنجليزي ملخصات مشاركة اللاعب عقب كل مباراة يخوضها مع النادي الأهلي .

وقال نادر شوقي في تصريحات إذاعية إن هيدرسفيلد مهتم للغاية بمتابعة ما يقدمه رمضان صبحي بالدوري المصري وحريص علي معرفة مستواه بشكل موثق "

وأضاف أن هيدرسفيلد طلب أيضا تقارير طبية دورية كل عشرة ايام عن حالة رمضان الصحية والبدنية وتم التنسيق مع النادي الأهلي في هذا الصدد "

وتابع" من المؤكد ان رمضان صبحي يحاول صناعة سجل جيد لنفسه قبل العودة في شهر يونيو المقبل لهيدرسفيلد وما سيترتب عليها من احداث تتعلق بمستقبله.

يذكر أن صبحي عاد إلى الأهلي هذا الشهر قادما على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد حتى نهاية الموسم.