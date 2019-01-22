الرئيس الروماني: على ألمانيا وفرنسا فتح مجال التعاون الثنائي بينهما مع أعضاء آخرين بالاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، إنه يجب على ألمانيا وفرنسا أن تفتحا مجال التعاون الثنائي المخطط بينهما، مع أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي، من أجل "تعزيز الوحدة والتضامن" داخل الكتلة الاوروبية.

ويأتي حديث يوهانيس بعد توقيع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على معاهدة صداقة جديدة بين بلديهما بمدينة آخن غربي ألمانيا، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في الذكرى الـ 56 لتوقيع معاهدة الإليزيه في باريس.

يذكر أن رومانيا تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الشهر الجاري.