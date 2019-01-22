إقامة مراسم تنصيب الرئيس المنتخب في الكونغو الخميس المقبل

من المقرر أن تجرى مراسم تنصيب الرئيس المنتخب في الكونغو فيليكس تشيسيكيدي، يوم الخميس المقبل.

وذكر المتحدث باسم الرئيس المنتخب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه كان من المتوقع أن يؤدي تشيسيكيدي اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء، ولكن تم تأجيل المراسم لأسباب لوجستية.

وقال المتحدث فيدي تشيمانجا: "لقد وجهنا الدعوات للتو إلى زعماء آخرين".

وأيدت المحكمة الدستورية في الكونغو أمس الأحد فوز تشيسيكيدي في الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، ورفضت الطعن الذي قدمه خصمه في الانتخابات مارتن فايولو بأن الانتخابات تم تزويرها.

وبعد الاعلان عن موعد مراسم التنصيب، بعث بعض زعماء الدول بالتهنئة إلى تشيسيكيدي، بعد أن كانوا قد التزموا الصمت عند اعلان نتائج الانتخابات.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في بيان: "نحن نعتمد على التعاون البناء مع الزعماء الجدد في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وأعربت فرنسا، التي كانت قد شككت في بادئ الأمر في صحة نتائج الانتخابات، عن أملها في أن يضمن تشيسيكيدي استمرار الحوار المنفتح مع كافة الأطراف والأحزاب السياسية في الكونغو.