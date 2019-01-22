الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابًا فلسطينيًا قرب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا لم تعرف هويته بعد، على حاجز أبو الريش قرب الحرم الإبراهيمي في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

يذكر أن قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية على حاجز أبو الريش، واعتقلت العديد من الشبان عليه، كما استشهد العديد من المواطنين في نفس المكان، سعيًا من الاحتلال لدفع الأهالي إلى ترك منازلهم في البلدة القديمة لصالح الاستيطان.