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بوتين وآبي يلتقيان اليوم لمناقشة قضية النزاع على الأراضي بين روسيا واليابان

موسكو (د ب ا)-
نشر فى : الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:38 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:38 ص

من المقرر أن يلتقى الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، برئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في موسكو، اليوم الثلاثاء، لمناقشة نزاع مستمر منذ عقود على أرخبيل سيطر عليه الاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب العالمية الثانية.

ومنع النزاع على جزر كوريل، التي تطلق عليها اليابان الأراضي الشمالية، الدولتين من توقيع معاهدة لإنهاء الحرب.

وقال الكرملين في بيان "من المتوقع أن يناقشا المسائل المتعلقة بتوقيع معاهدة سلام بين الدولتين".

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين، نفى قبل يوم من اللقاء، ما تردد عن أن روسيا يمكن أن تعطي اليابان جزيرتين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، القول "لا يعتزم أحد التخلي عن مصالحه الوطنية".

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