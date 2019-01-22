18 لاعبا بقائمة الإنتاج الحربي استعدادا للداخلية

أعلن مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي عن قائمة فريقه استعدادا لمباراة الداخلية والتي ستُقام غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز على ملعب السلام.

وضم مختار 18 لاعبا وهم:

عامر عامر، أحمد يحيى، أحمد شديد قناوي، أحمد رؤوف ، محمود البدري، معاذ الحناوي، عبد الرحمن فاروق، محمود فرج كابونجا، عبد الرحمن بودي، غنام محمد ، أحمد دويدار، محمد مسعد، كريم لالا، علاء سلامة، عبدالله راشد، موسى دياورا، جيمس تيدى ووهاب أنان".

ويحتل الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 27 نقطة من 6 فوز، 9 تعادلات و4 هزائم.