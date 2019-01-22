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وزير الخارجية الأمريكي: يجب تشجيع الفلسطينيين والإسرائيليين على الجلوس سويا

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:44 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:44 م

شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على ضرورة تشجيع الفلسطينيين والإسرائيليين على الجلوس سويا لإنهاء الجمود في عملية السلام.

ونقلت قناة العربية الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء عن بومبيو قوله، خلال كلمة له أمام المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس إن عملية إحلال السلام في الشرق الأوسط تحتاج إلى تحالفات لضمان الاستقرار.

وبشأن إيران، أكد أن الإدارة الأمريكية تعمل على مواجهة مغامرات النظام الإيراني من خلال تشكيل تحالف يعمل كذلك على القضاء على تنظيم داعش الارهابي.

وأشار إلى أن إيران تسعى جاهدة للحد من حرية واستقلال العراق.

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أمل بلاده في تحقق تقدم في ملف الأزمة اليمنية.

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