طلاب أولى ثانوي: امحتان الفيزياء صعب والأسئلة غير واضحة

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الفيزياء، ضمن الامتحانات التجريبية للثانوية العامة التراكمية.

قال طلاب مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن الامتحان احتوى على العديد من الأسئلة غير المباشرة وغير الواضحة، مشيرين إلى أنه على الرغم من تسريب الامتحان إلا أنهم لم يتسطيعوا الإجابة عليها.

وأضاف طلاب مدرسة الخديوية بالسيدة زينب، أن الامتحان صعب والأسئلة غير واضحة، لافتين إلى أن الكتاب المدرسي "ليس له فائدة داخل اللجان" إلا في التأكد من قوانين المسائل فقط، وأوضحوا أن مدرسي الدروس الخصوصية اختلفوا في إجابة عدد من الأسئلة بعد تسريب الامتحان.