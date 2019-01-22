مسئول يمني يتهم مليشيا الحوثي بعدم الالتزام بصيغة تبادل الأسرى والمعتقلين

أعلن رئيس فريق الحكومة اليمنية في لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين هادي هيج أنه تم تبادل الملاحظات على الإفادات مع الطرف الآخر في هذا الملف.

واتهم هيج في تغريدة على صفحته "تويتر"، طبقا لقناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي بعدم الالتزام بالصيغة التي تم الاتفاق عليها مع الصليب الأحمر الدولي.

وقال هيج إن لجنته أبلغت المبعوث الأممي مارتن جريفيث بعدم التزام الحوثيين بهذه الصيغة، ودعاه لاتخاذ موقف حازم تجاه المليشيا الانقلابية.

وكان هيج قد كتب أمس الاثنين في تغريدة أن جماعة الحوثي لم تلتزم بالوقت الجديد الذي كان مقرراً بتسليم الملاحظات.

وانتهى الوقت السابق في 20 يناير الجاري ضمن اتفاق السويد الذي تم توصل إليه منتصف ديسمبر الماضي.

وعُقِدَت اجتماعات في العاصمة الأردنية عمان من أجل إنقاذ اتفاق الأسرى والمعتقلين، استمرت 3 أيام الأسبوع الماضي، ليتم الاتفاق على آلية جديدة.