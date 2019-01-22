وزير القوى العاملة: أطلقنا 18 ملتقى للتوظيف ووفرنا 150 ألف فرصة عمل خلالها

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ملتقى التوظيف بالمنيا قد حقق حضورًا كبيرًا، موضحًا أنه شهد تنوعًا ملحوظًا في الوظائف التي تم عرضها به، بدءًا من الأطباء البشريين وحتى العمال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن الوزارة بدأت هذه الملتقيات في مايو 2016 في محافظة القاهرة، متابعًا أن هذا الملتقى الأول قدم حوالي 28 ألف فرصة عمل، بينما حضره 5 آلاف مواطن فقط، لهذا تم الإعداد الجيد للملتقيات اللاحقة.

وذكر أن الملتقى الثاني انطلق في نوفمبر 2016، وقدم حوالي 7800 فرصة عمل، وحضره حوالي 12 ألف شابًا وفتاة، مستطردًا أن هذه الملتقى حقق نسبة نجاح وصلت إلى 86% تشغيل للشباب الحاضرين.

وأوضح أنه تم عمل 18 ملتقى للتوظيف حتى ديسمبر 2018، وفرت 150 ألف فرصة عمل، بلغت نسبة التشغيل الفعلية لها حوالي 70%، متابعًا أنه كانت هناك حاجة كي تجوب هذه الملتقيات المحافظات المختلفة تزامنًا مع انطلاق مبادرة حياة كريمة.