رئيس «مياه شرب دمياط» يوضح حقيقة إلقاء صرف غير معالج في النيل

كشف المهندس محمد عسل، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، حقيقة ما تردد بشأن إلقاء إحدى محطات الصرف مياه صرف غير معالج في نهر النيل.

وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «مساء دي إم سي»، أمس الاثنين، أن مياه الصرف معالجة وفقًا للقانون، في محطة الصرف التى تستوعب 25 ألف مكعب مياه يوميًا، متابعًا: «المحطة تعمل يوميًا على معالجة 12 ألف متر مكعب، وطاقتها تستوعب إضافة 13 آخرين».

وأوضح أن المحطة تصب في جزء من البحر وليس النيل، حيث تمثل نقطة التقاء البحر المتوسط مع فرع دمياط، مؤكدًا على حرص الشركة على صحة المواطنين والأهالي.

وعرض برنامج «مساء دي إم سي»، مقطع فيديو يوضح شكوى أهالي دمياط من إلقاء محطة صرف المياه في نهر النيل، ما يعرض حياة أسرهم وذويهم للخطر.