تقارير: بيليرين يغيب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الثلاثاء أن هيكتور بيليرين ظهير أيمن نادي أرسنال سيغيب من ستة إلى تسعة أشهر بعد إصابته في الرباط الصليبي خلال انتصار يوم السبت على تشيلسي.

وكان بيليرين يخوض مباراته الأولى أساسيا بعد عودته من إصابة في ربلة الساق. وأصيب في ركبته أثناء التحام على الكرة في الشوط الثاني أمام تشيلسي وخرج من الملعب على محفة.

وتوجه إصابة اللاعب الإسباني البالغ من العمر 23 عاما ضربة جديدة للمدرب أوناي إيمري الذي خسر بالفعل جهود المدافع روب هولدينج حتى نهاية الموسم بسبب مشكلة مشابهة في الركبة الشهر الماضي.

وقال المدرب الإسباني إنه يملك خيارات أخرى لشغل مركز بيليرين ولن يدخل على الأرجح سوق الانتقالات للتعاقد مع بديل.

وكان إيمري قال في وقت سابق إنه قد يتعاقد فقط مع لاعبين على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات في يناير.

وقال إيمري ”لدينا إينسلي (ميتلاند-نايلز) يمكنه مساعدتنا باللعب كظهير أيمن أو جناح جهة اليمين. ولدينا أيضا ستيفان ليختشتاينر“.

وتابع ”لا ننسى أيضا كارل جينكنسون .. خاض بعض المباريات وهو جاهز لمساعدتنا وقت الحاجة“.

ويستضيف أرسنال منافسه مانشستر يونايتد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الانجليزي يوم الجمعة قبل أن يعود للدوري الممتاز أمام كارديف سيتي على أرضه في 29 يناير.