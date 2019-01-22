في كل عام وبالتزامن مع إعلان قوائم ترشيحات الأوسكار، واقتراب موعد الحفل السنوي لتوزيع الجوائز يتبادر إلى الأذهان أبرز المشاهد والعلامات الفارقة في هذا التكريم.



اختبر معلوماتك في السطور القادمة حول تاريخ الأوسكار.



