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في كل عام وبالتزامن مع إعلان قوائم ترشيحات الأوسكار، واقتراب موعد الحفل السنوي لتوزيع الجوائز يتبادر إلى الأذهان أبرز المشاهد والعلامات الفارقة في هذا التكريم.اختبر معلوماتك في السطور القادمة حول تاريخ الأوسكار.