الثلاثاء 22 يناير 2019 9:32 م القاهرة القاهرة 15.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
النتـائـج تصويت

اختبار تفاعلي.. بعد إعلان ترشيحات 2019.. اختبر معلوماتك عن جائزة الأوسكار

إعداد - نجلاء سليمان
نشر فى : الثلاثاء 22 يناير 2019 - 9:31 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 يناير 2019 - 9:31 م

في كل عام وبالتزامن مع إعلان قوائم ترشيحات الأوسكار، واقتراب موعد الحفل السنوي لتوزيع الجوائز يتبادر إلى الأذهان أبرز المشاهد والعلامات الفارقة في هذا التكريم.

اختبر معلوماتك في السطور القادمة حول تاريخ الأوسكار.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك