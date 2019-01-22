تدريب 600 طالب وطالبة على ريادة الأعمال بجامعة سوهاج

اجتمع الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، مع الدكتور هاني السلاموني المدير التنفيذي لشركة "En root"، للوقوف على آخر مستجدات الاستعدادات التحضيرية الخاصة بتدريب 600 طالب وطالبة بالجامعة علي ريادة الأعمال خلال عطلة الفصل الدراسي الأول.

وفي بداية الاجتماع، قال "عزيز"، إن لريادة الأعمال أهمية كبيرة في نمو المجتمع الاقتصادي، وتعد من أهم وسائل محاربة البطالة والحد منها، وذلك لتبنيها الابتكارات التي يقدمها الشباب من رواد الأعمال الجدد، الذي من شأنه المساهمة في توفير فرص عمل مناسبة، ورفع الاقتصاد المصري وتحسين مستواه، مضيفاً أن الجامعة من جانبها تدعم نشاط ريادة الأعمال، كما تقدم كافة التدريبات الطلابية التي تضيف خبرات ومهارات عملية من شأنها ربط المحتوي العلمي بالجانب العملي، لتلبية احتياجات سوق العمل وتماشياً مع سياسات ومعايير الجودة.

وأشار المحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، إلى أن التدريب يستهدف تأهيل الطلاب وتنمية قدراتهم العملية في مختلف المجالات، ومساعدتهم على الابتكار والإبداع لخلق مشاريع تنموية قابلة للتنفيذ الفعلي، موضحا أن مجال ريادة الأعمال له قدرة على تحديد معايير تقييم أداء المشروعات، بجانب القدرة على تكوين فريق عمل ناجح لإدارة تلك المشروعات.

وأضاف الدكتور أحمد سلام، المدير التنفيذي لوحدة تنمية الأعمال والتكتلات الإنتاجية بالجامعة، أن التدريب سيستمر خلال الفترة من 26 يناير الجاري وحتي 2 فبراير المقبل، ويستهدف طلبة وطالبات كليات الزراعة، الطب البيطري والصيدلة.

وأوضح الدكتور خالد الشيخ، عميد كلية الزراعة الأسبق ونائب المدير التنفيذي للوحدة، أنه سيتم تصفية الطلاب المشاركين في التدريب خلال المراحل القادمة، لاختيار أفضل 200 متدرب منهم، وذلك ليتم تدريبهم بشكل مكثف واستثمار أفكارهم في مجال ريادة الأعمال.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع كان بحضور كلاً من المهندس أحمد أمين مندوب السفارة الهولندية، والدكتور أشرف عكاشة عضو مجلس إدارة الوحدة، وعفت حلمي مدير عام الحسابات والموازنة.