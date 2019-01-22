الجبير يبحث مع وزير الخارجية البحريني العلاقات الثنائية والوضع بالمنطقة



بحث وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية البحرينى خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، العلاقات الأخوية التاريخية المميزة التي تربط البلدين والشراكة القائمة وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين تناولا الأوضاع في المنطقة والمستجدات الراهنة، وأهمية التصدي للسياسات الإيرانية الخطيرة المتمثلة في تدخلاتها العدائية في الشئون الداخلية للدول العربية ودعمها للإرهاب في المنطقة والعالم، كما تم التأكيد على محاربة الإرهاب وداعميه ومن يعملون على نشر خطاب الكراهية.