السفير الكوري يعلن عودة الرحلات المباشرة بين القاهرة وسول

يو تشول: مصر ستظل بلد الأمن والأمان رغم الأحداث الإرهابية



أعلن يو تشول السفير الكورى بمصر، استئناف الرحلات المباشرة بين القاهرة وسول بعد انقطاع فترة طويلة، مشيرا إلى أنه بالرغم من الأحداث الإرهابية إلا أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان فى منطقة الشرق الأوسط.

وقدم يون يو تشول السفير الكورى بالقاهرة، مقترحا من جانب الشركات في بلاده، لوزير المالية محمد معيط بشأن ميكنة الأعمال والخدمات الجمركية والذي يمكن تطبيقه في مصر، فى إطار التعاون المشترك بين البلدين، بحسب بيان لوزارة المالية اليوم.

وأوضح معيط، خلال لقاء الطرفين أمس الأول، أنه سيتم دراسة مدي إمكانية إرسال عددا من كوادر وزارة المالية ومصلحة الجمارك إلي كوريا الجنوبية، لتلقي التدريب الأمثل علي تطبيق هذه الأنظمة التكنولوجية.

وأضاف أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التي تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية، وأن الدولة حريصة على استيداء حقوق الخزانة العامة ومستحقاتها للإنفاق علي قطاعي التعليم والصحة بالإضافة إلى توفيرها لفرص عمل جديدة وذلك من خلال زيادة الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المختلفة.

وتابع "نؤمن بدور القطاع الصناعي الذي يواجه العديد من التحديات، ولذلك لابد أن نعمل بكفاءة للتخفيف من الأعباء التي تواجهه ليصبح قادرا علي الإنتاج وتلبية احتياجات السوق، وبالتالي زيادة حجم التصدير".