الثلاثاء 22 يناير 2019 9:34 م القاهرة القاهرة 15.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟

النتـائـج تصويت

الخارجية الروسية: قنوات الاتصال العسكري مع أمريكا عملت بشكل جيد خلال 2018

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 22 يناير 2019 - 7:35 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 يناير 2019 - 7:35 م
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من الحوار المحدود بين روسيا والولايات المتحدة على أعلى مستوى، فإن قنوات الاتصال العسكرية بين موسكو وواشنطن عملت بشكل جيد خلال عام 2018.

وأوضحت الخارجية الروسية، في بيان (النتائج الرئيسية للسياسة الخارجية عام 2018)، الذي أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إلى أنه لم يتحقق خلال العام الماضي تقدما إيجابيا في العلاقات الروسية الأمريكية، مشيرة في الوقت ذاته، إلى عقد القمة الثنائية بين واشنطن وموسكو (في هلسنكي في شهر يوليو الماضي)، وإجراء اتصالات متفرقة على مستوى قيادة وزارتي الخارجية، والتفاعل العملي في عدد من القضايا على الأجندة الدولية، بما في ذلك تحديد التسلح والقضية السورية وأفغانستان، والمشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية، وعمل قنوات الاتصال بين العسكريين لمنع وقوع الحوادث المسلحة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك