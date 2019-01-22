منظمة التعاون الإسلامي والصين تبدأن الجولة الثانية من المشاورات السياسية

يزور وفد رفيع المستوى من منظمة التعاون الإسلامي، غدًا الأربعاء، جمهورية الصين الشعبية لبدء جولة المشاورات السياسية الثانية، وذلك في إطار الآلية المتفق عليها بين الطرفين.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها ، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن "وفد منظمة التعاون الإسلامي سيجري خلال الزيارة الرسمية، التي تأتي بدعوة من وزارة الخارجية الصينية وتستمر أسبوعا، مشاورات مع المسؤولين الصينيين تتطرق إلى العلاقات بين العالم الإسلامي وجمهورية الصين الشعبية، كما تشمل المشاورات بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف والصراع العربي - الإسرائيلي.

وتتطرق المباحثات إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفغانستان، إضافة إلى أوضاع الأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وقضايا حقوق الإنسان، والإسلاموفوبيا، ومحاربة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف.

ويبحث الجانبان كذلك أوجه التعاون في مجالات العلوم والتقنية والثقافة ومشروعات التنمية في الدول الأعضاء الأقل نموا.

ويضم وفد المنظمة، الذي يرأسه مستشار الأمين العام للشؤون السياسية السفير يوسف الضبيعي ، مسؤولين من إدارة الشؤون السياسية، والأقليات والمجتمعات المسلمة، والحوار والتواصل والإعلام.