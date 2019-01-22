بلدية باريس تطلق خطة «مواجهة البرد القارس» للمشردين لحمايتهم من انخفاض درجات الحرارة



أطلقت بلدية باريس خطة "مواجهة البرد القارس" للمتضررين والمشردين من خلال توفير أماكن إقامة إضافية للمشردين وذلك لحمايتهم من انخفاض درجات الحرارة.

وذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن رئيسة بلدية باريس "آن هيدالجو " قررت إطلاق خطة "مواجهة البرد القارس" والتي تسمح بتوفير أماكن إقامة إضافية للمشردين الذين هم عرضة بشكل خاص لانخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج في العاصمة إلى 3 سم.

وقالت "هيدالجو" في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه في غضون 24 ساعة، سيتم فتح 220 مكانا إضافيا للإقامة في حالات الطوارئ لا سيما في قاعات المدينة في الدوائر الأولى والرابعة والحادية عشرة والخامسة عشرة.

وأضافت القناة أن عدد هذه الأماكن الإضافية يضاف إلى نحو 2500 مكان إقامة طارئة تم افتتاحها منذ بداية فصل الشتاء في العاصمة باريس.

وكانت إدارة برج (إيفل) الفرنسي قد أعلنت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إغلاق النصب الباريسي اليوم الثلاثاء أمام الجمهور باستثناء الوصول إلى "58 برج إيفل"، وهو مطعم البرج الواقع في الطابق الأول، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وكثرة تساقط الثلوج على البلاد، كما تم إغلاق طريق "118" في إقليم "إيسون" التابع لمنطقة "إيل دي فرانس" أمام حركة المرور بسبب كثافة الثلوج حيث أن الثلوج تتساقط في فصل الشتاء كالمعتاد يومي الثلاثاء والأربعاء (22 و23 يناير الجاري) في منطقة كبيرة شمال غرب فرنسا، كما رفعت 24 إدارة حالة التأهب إلى البرتقالية، بينها 7 إدارات قامت بتفعيل خطة "مواجهة البرد القارس" للمتضررين والمشردين.

يذكر أن إغلاق برج إيفل يتم بانتظام في الأحوال الجوية السيئة، حيث تم إغلاقه في شهري فبراير ومارس عام 2018 بسبب الثلوج.