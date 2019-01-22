

تفتتح غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، معرض ديارنا 2019، والمستمر حتى 5 فبراير، بمشاركة 500 عارض وعارضة على مساحة عرض تصل، إلى 5 آلاف متر مربع، ويرافقها فى الافتتاح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، و70 من شباب المصريين فى الخارج.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها حرصت على أن يرافقها فى الافتتاح الوزيرة نبيلة مكرم وشباب الجيل الثانى والثالث من شباب المصريين فى الخارج؛ ليطلعوا على الحرف اليدوية والمنتجات التراثية التى تمثل الثقافة المصرية الأصيلة، وخصوصًا أن المعرض يحتفي بأسوان ضيف شرف المعرض ويخصص لمنتجاتها مساحة متميزة.

وذكرت "والى" أن الوزارة تسعى من خلال معرض ديارنا؛ لإطلاق استراتيجية دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال فرص تسويقية وتدريبية وتمويليه؛ لتحقيق معدلات نمو وانتشار لهذه الحرف والحفاظ عليها من الاندثار.

وكشفت "والي"، عن إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة، على هامش معرض ديارنا يتضمن مجموعة من الأنشطة التي تقام لأول مره، منها عروض فولكلورية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب عروض حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية كالسجاد والفضة والجلود وغيرها ومنطقة للأطفال؛ للتسهيل على الزوار اصطحاب أطفالهم، كما أن المعرض سيتضمن منطقة للمأكولات المصرية، التى تعبر عن الثقافة المصرية فى المحافظات المختلفة.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى العاشرة مساءًا بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.