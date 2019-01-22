وزير التموين: لدينا قاعدة بيانات مستفيدين من الدعم ليس بها «غلطة واحدة»

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على مصيلحي، على عدم المساس بمليم واحد من الدعم الذى يحصل عليه المواطن، مشيرا إلى أن رغيف "العيش" في المخبز البلدي أحسن 100 مرة من المخبز السياحي".

وأوضح مصيلحي، خلال كلمته بالندوة التى يعقدها الحزب في إطار مبادرة "الوفد مع مسئول"، أنه لايجوز ترك الوضع كما هو عليه، مضيفا:" عندما توليت وزارة التموين، وجدت استهلاك القمح 920 طن شهريا.

وطالب مجلس النواب بمناقشة الدعم العيني المشروط، وعمل جلسات استماع، مضيفا:" النظام فيه خلل ولا بد من معالجته وعندما نصلح الخلل يأتي المنتفعين ويعترضوا ويرددوا كلام للمواطن غير صحيح.

وأكد ضرورة إعادة صياغة طريقة الدعم، مضيفا:" لدينا قاعدة بيانات مستفيدين ليس بها "غلطة واحدة"، بعد التعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة الانتاج الحربي.

وتابع: تركنا قاعدة البيانات مفتوحة لمدة كبيرة، لتصليح البيانات وقلت اللى هيفضل خطأ سيتم حذفه، وطبعا هناك بعض الناس ظلموا عند الحذف، لكن "80% من الذين تم شطبهم كان لديهم خطأ وتزوير فى البطاقات.

ولفت إلى أن هناك رقم قومي كان مكررا 114 مرة فى قاعدة البيانات، مشيرا إلى أن هذه الأرقام دائما تكون أرقام البسطاء، الذى يستغلها البعض ولذلك كان لابد من شطب المكرر، مضيفا:" الكارثة الكبري أن عدد المستفيدين على سبيل المثال 7 والأرقام القومية 3 فقط، متسائلا:" أين ال 4 المتبقيين.