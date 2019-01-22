أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها قامت ببيع صكوك بقيمة 5.370 مليار ريال.

وقالت وزارة المالية السعودية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها أصدرت صكوكا حكومية بالريال السعودي، وتم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 5.370 مليار ريال سعودي.

وأوضحت أنه تم إعادة فتح إصدار بقيمة 1.725 مليار ريال، مبينة أن إجمالي حجم الطرح بلغ 7.95 مليار ريال.

وكانت السلطات السعودية أعلنت أن الدين العام ارتفع إلى 560 مليار ريال بنهاية 2018 ، تمثل 19.1 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال تشكل 17.2 بالمئة من ناتج 2017.