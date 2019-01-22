يصل الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى دولة قطر، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) في موقعها على تويتر "إن أمير قطر دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سوف يستقبل غدا الأربعاء، في الديوان الأميري، الرئيس السوداني، الذي يصل الدوحة اليوم الثلاثاء في زيارة عمل للبلاد".

وأضافت الوكالة أنه سيتم بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تأتي زيارة البشير لقطر فيما تشهد السودان الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، التي دخلت شهرها الثاني.