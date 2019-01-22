وزارة الرياضة تعقد جلسة مع رئيسا اتحادي المصارعة والجودو استعداداً لطوكيو 2020

عقد محمد الخشاب المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ، و الدكتور محمد الكُردي مساعد وزير الشباب والرياضة ، جلسة ثنائية مع عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة ، ومطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصري للجودو .

وقد ناقش الطرفان سُبل دعم اتحادي المصارعة والجودو استعداداً لأولمبياد طوكيو 2020 وخطة تنفيذ البرامج التدريبية للاعبين في الاتحادين، للوصول للمراكز المتقدمة في الأولمبياد.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أكد في وقت سابق على إقامة جلسة يومية مع اتحادين من الاتحادات الرياضية ، لتذليل العقبات أمام الاتحادات الرياضية ، والإستعداد لأولمبياد طوكيو 2020، من أجل حصد الميداليات ورفع العلم المصري في المحفل الدولي الكبير.

يذكر أنه عُقد أمس اجتماع بين مسئولي وزارة الرياضة ورؤساء اتحادات السلاح والملاكمة لمناقشة استعداتهما لأولمبياد طوكيو 2020.